Саранск, 2 марта, 2017, 22:57 — ИА Регнум. Педагог-организатор МОУ «Луховский лицей» признана виновной по ч.2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Учительнице приговором суда назначено наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Delovoy-saransk.ru Луховский пруд, рп. Луховка, Республика Мордовия

Следствием и судом установлено, что в июне 2016 года, будучи классным руководителем 5 «Б», женщина организовала поход 21 ученика на Луховское озеро в Саранске. С администрацией школы поход согласован не был. Педагог разрешила детям искупаться, следователи установили, что необходимых мер для обеспечения безопасного выхода детей из воды она не приняла. В итоге она не заметила, когда 11-летний мальчик упал с пирса и утонул.

Отметим, что такая мера наказания, как ограничение свободы, не предполагает пребывания в тюрьме или колонии. Касается, в частности, запрета покидать основное место жительства гражданина — муниципальное образование — без согласования с правоохранителями.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации республиканского управления МЧС, происшествие на Луховском озере стало первым случаем гибели человека на официальном пляже.