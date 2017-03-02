Москва, 2 марта, 2017, 22:26 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах за отсутствие обеспечивающих безопасность полетов специальной маркировки на линиях связи и электропередачи правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.

Pixabay.com Линии электропередачи

Авторы предлагают новую редакцию статьи Воздушного кодекса, установив обязанность для собственников зданий и сооружений, линий связи, линий электропередачи, радиотехнического оборудования для безопасности полетов за свой счет размещать специальную маркировку и предоставлять сведения в соответствующий орган госвласти.

Предполагается, что штраф на граждан составит максимум 7 тыс. рублей, на юрлиц — 200 тыс. рублей.

Правительство отмечает, что требования законопроекта распространяются только на вновь строящиеся линии связи и линии электропередачи, а также на существующие линии связи и линии электропередачи при их реконструкции.

При этом критерии и порядок установления сроков (этапности) размещения маркировочных знаков или устройств на указанных объектах будет определяться соответственно Минэнерго и Минкомсвязи.

Авторы указали на рост числа нарушений в этой сфере. Так, если в 2010 году было выявлено одно нарушение, то в 2015 — уже 55.

Правительство также обращает внимание на то, что столкновения, в частности, вертолетов с линиями электропередач причиняют ущерб экономическим интересам физических и юридических лиц, принимая во внимание значительную стоимость воздушных судов. Так, стоимость зарубежного вертолета Robinson R44 Raven I составляет 30,8 млн рублей, а отечественного Ми-8МТВ-1 — от 283 млн рублей за воздушное судно, приводят они данные.