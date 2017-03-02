Ленинградская область, 2 марта, 2017, 22:09 — ИА Регнум. Проектная документация на строительство поликлиники в активно застраиваемой высотными домами деревне Кудрово Всеволожского района Ленинградской области должна быть подготовлена уже в 2017 году. Соответствующее поручение сегодня, 2 марта, дал губернатор региона Александр Дрозденко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Lenobl.ru Кудрово

Во ходе совещания, посвященного градостроительным проблемам Всеволожского района, связанным с низкими темпами возведения объектов социальной инфраструктуры, глава региона возмутился тем, что застройщики предлагают Ленобласти выкупать помещения под амбулатории по ценам коммерческой недвижимости. По его мнению, это неприемлемо, в частности потому, что не всё медицинское оборудование может размещаться в жилых домах.

«В связи с этим комитету по строительству совместно с комитетом по здравоохранению следует в текущем году подготовить проект поликлиники, строительство которой мы будем вести в том числе за счет средств, поступивших в виде налогов от строительных организаций», — заявил Александр Дрозденко.

Напомним, деревня Кудрово, расположенная на юго-восточной границе Петербурга и Ленобласти, за восемь лет активной застройки фактически превратилась в продолжение Северной столицы. В настоящее время жителей Кудрово обслуживают врачи филиала Всеволожской больницы.

В ближайшем будущем этот населенный пункт должен получить статус города. Уже сегодня в Кудрово зарегистрировано 12 тысяч человек, а реально проживает порядка 40 тысяч жителей. Предполагается, что со временем население будущего города составит около 80 тысяч человек. Такие цифры озвучивал на последнем заседании градостроительного совета Ленобласти, посвященном строительству транспортно-пересадочного узла в Кудрово, главный архитектор региона Евгений Домрачев.

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Добавим, на прошедшем совещании глава Ленобласти также заявил об ускорении темпов подготовки постановления об объявлении Бугров, Кудрово, Мурино и Новодевяткино зоной особого градостроительного регулирования, предусматривающей ряд серьезных ограничений для строительных организаций. Это связано с тем, что застройщики не выполняют свои обещания по строительству школ, детских садов и амбулаторий.

Однако, по словам губернатора, проблемы связаны не только с несоответствием объемов и темпов возведения жилья и развитием социальной инфраструктуры, но и с использованием не по назначению ряда помещений, предусмотренных под соцнужды. «Эти факты нужно жестко пресекать, в том числе путем обращения в судебные инстанции», — заявил Дрозденко.

Губернатор также поручил определить список подлежащих первоочередному выкупу детских садов и школ, возведенных застройщиками. И в ряде случаев предусмотреть вариант безвозмездного срочного пользования соцобъектами, что позволит начать их эксплуатацию в интересах жителей новых микрорайонов.