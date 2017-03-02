Санкт-Петербург, 2 марта, 2017, 22:05 — ИА Регнум. Комиссия Российской академии наук проверит Главную астрономическую (Пулковскую) обсерваторию, чтобы определить целесообразность продолжения научных наблюдений в Петербурге. Комиссия работает на фоне острого конфликта вокруг девелоперского проекта по застройке территории вблизи обсерватории, к которому подключилась научная и градозащитная общественность Петербурга и правоохранительные органы.

Пулковская обсерватория. Почтовая марка СССР. 1989

«В настоящий момент проводится проверка деятельности ГАО РАН с участием надзорных органов и совместной комиссии отдела физических наук РАН и ФАНО (Федеральное агентство научных организаций)», — сообщается на сайте Пулковской обсерватории.

Там также заявляется о том, что некая группа лиц развернула «популистскую кампанию по разжиганию конфликта в коллективе сотрудников», вовлекая в это СМИ, через которые транслируется искаженная информация, и все это, по мнению руководства обсерватории, «вредит работе организации и творческому научному процессу».

Напомним, конфликт связан с планами построить огромный жилой комплекс «Планетоград» на 100 тыс. человек на территории в 240 га вдоль Киевского шоссе на юге Петербурга.

Возводить что-либо в радиусе трех километров от обсерватории без ее разрешения запретили еще в 1945 году, потому что это мешает астрономическим исследованиям. Теперь же все наблюдения в Петербурге вообще могут прекратить, перенеся их на другие астрономические площадки страны, что поставит под вопрос само существование научного учреждения в Пулковской обсерватории.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник обратил внимание правоохранителей на то, что директор Пулковской обсерватории Назар Ихсанов мог превысить полномочия, когда согласовал стройку вблизи обсерватории. Теперь этим делом занимается Следственный комитет.

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