Москва, 2 марта, 2017, 21:47 — ИА Регнум. Спасение многострадальной сирийской Пальмиры от террористов является символом свободы от террористических группировок и важнейшим шагом на пути к урегулированию ситуации в Сирии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

reibai Пальмира

«Террористам не удалось бы и в декабре захватить этот исторический и культурный центр Ближнего Востока, освобожденный при активном участии российских ВКС, если бы Запад не пытался заигрывать с террористами и своими деструктивными действиями не мешал российским военным и сирийским правительственным войскам в проведении антитеррористической операции», — говорит парламентарий.

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По его мнению, сирийская армия при поддержке российских ВКС сумеет обеспечить контроль над Пальмирой и ее окрестностями, чтобы больше не допустить никаких прорывов со стороны боевиков.

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«Спасенная от варваров Пальмира должна вновь вернуть себе славу великого города, и задача мирового сообщества — оказать помощь сирийскому народу в восстановлении сильно пострадавших памятников истории и архитектуры», — добавил депутат.

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину об освобождении Пальмиры сирийскими войсками.