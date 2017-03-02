Рим, 2 марта, 2017, 21:56 — ИА Регнум. В Италии в результате схода лавины в Альпах погибли трое лыжников, пять человек получили ранения, сообщает 2 марта Associated Press.

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Лавина сошла в районе План-де-ла-Габба, заявил представитель Национального корпуса альпийского и спелеологического спасения Милан Вальтер.

Трое лыжников получили тяжелые ранения, для их транспортировки прибыл вертолет. Еще двое лыжников получили незначительные ранения.

Вальтер добавил, что примерно в это же время в районе Колле Сан-Карло сошла еще одна лавина, там находились два лыжника, однако спасательная операция не требуется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 19 января снежная лавина обрушилась на отель Rigopiano, который находится в итальянской области Абруццо. 24 человека погибли.

В течение нескольких дней после схода лавины были обнаружены живыми 11 человек. В пострадавшем от стихии регионе тысячи жителей остались без электричества.