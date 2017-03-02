Москва, 2 марта, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Вице-премьер России Виталий Мутко не считает инцидент с участием футболиста «Зенита» Александра Кокорина подходящим для рассмотрения комитетом по этике, сообщает RT.

Садовников Дмитрий Александр Кокорин

«Да при чём тут комитет по этике? Он же не в футболе это сделал. В России есть закон, и если где-то кто-то его нарушает, то за это отвечает», — ответил чиновник на вопрос журналистов об инциденте с игроком футбольного клуба «Зенит».

Ранее комитет по этике Российского футбольного союза сообщал, что рассмотрит поведение Кокорина, если этого пожелает Мутко.

Кроме того, Виталий Мутко заявил, что не знает всей ситуации, а поэтому не желает давать других комментариев по этому вопросу.

«Кокорин — обычный гражданин. Да, он футболист, степень ответственности должна быть выше. Но я не могу ничего комментировать, я не знаю этой ситуации до конца», — заявил вице-президент РФС.

Как ранее сообщало, футболист Александр Кокорин был задержан сотрудниками полиции после того, как выехал на встречную полосу на автомобиле Bentley.

При этом Страстной бульвар, где произошел инцидент, был свободен и необходимости ехать по «встречке» не было.

Напомним также, что в 2016 году Кокорин стал фигурантом громкого скандала в Монако. Вместе с футболистом Павлом Мамаевым они устроили роскошную вечеринку в клубе в Монте-Карло после того, как сборная России с треском провалила Евро-2016.