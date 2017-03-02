Нью-Дели, 2 марта, 2017, 21:21 — ИА Регнум. Индия должна быть готова к отражению химической и биологической угрозы, заявил министр обороны Индии Манохар Паррикар, сообщает 2 марта The Economic Times.

Silsor Международный символ биологической угрозы

Ссылаясь на сообщения о применении химического оружия при осуществлении терактов в Афганистане, Паррикар отметил, что Индия должна иметь эффективную систему защиты от возможного применения химического или биологического оружия.

«Отчеты поступают из южных и северных районов Афганистана… Я видел фотографии местных жителей, их кожа была покрыта волдырями. На данный момент я не могу подтвердить информацию из этих отчетов, но фотографии были весьма тревожными», — заявил Паррикар.

«Несмотря на то, химическое оружие было запрещено ООН, оно может быть использовано противником. Вооруженные силы должны быть готовы к отражению любой потенциальной угрозы», — заявил начальник генерального штаба армии Индии генерал-лейтенант Бипин Рават.

Как сообщалось, 1 марта боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили крупную атаку на столицу Афганистана Кабул. В городе прогремели два взрыва, один человек погиб, около 40 получили ранения.

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде пуштунов Афганистана, до вторжения США в 2001 году оно контролировало большую часть территории страны.