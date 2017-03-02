Брюссель, 2 марта, 2017, 21:18 — ИА Регнум. Совет Европейского союза одобрил отмену визового режима для граждан Украины. Об этом сказано в коммюнике Совета ЕС, распространенном сегодня, 2 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Послы при ЕС 2 марта 2017 года от имени Совета подтвердили неформальное соглашение о либерализации визового режима для граждан Украины», — сказано в заявлении Совета ЕС.

Теперь это решение должен одобрить Европейский парламент.

Ожидается, что это решение Европарламент примет 5 апреля.

Напомним, речь идет о туристических визах. Если Европарламент одобрит отмену визового режима для граждан Украины, то они смогут посещать страны Евросоюза без виз в туристических целях.