Кишинёв, 2 марта, 2017, 21:20 — ИА Регнум. В Молдавии 2 марта широко отметили 25-ю годовщину со дня начала вооруженной агрессии против Приднестровской Молдавской Республики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, руководство страны, включая президента Игоря Додона, премьера Павла Филипа и спикера парламента Андриана Канду, возложило цветы к памятнику «Скорбящая мать» на Мемориальном комплексе «Вечность».

Pmr-history.ru Молдавский минометчик. Приднестровье, 1992

«Только благодаря жертве, принесенной тогда, в 1992 году, у нас есть силы продолжать борьбу за воссоединение страны», — заявил спикер Канду. Переговоры с Приднестровьем, по его словам, продолжаются для того, чтобы «не допустить повторения тех четырех месяцев кровавой борьбы». «Мы будем учиться снова жить вместе с населением левобережья Днестра… Мы будем работать, чтобы все граждане Республики Молдова жили в мире, безопасности и дома», — добавил он.

«Сегодняшний день должен стать днем нашего национального объединения, — заявил в свою очередь премьер-министр Молдавии Павел Филип. — Это день, в котором мы должны забыть все разногласия, разделяющие нас, для того чтобы напомнить нам о том, что нас по-настоящему связывает и делает нас обществом. А это — желание жить в условиях свободы, в независимой и демократической стране. Наш долг никогда не забывать героические поступки всех тех, кто встал на защиту своей страны в столь трудный для нее момент».

Президент Додон заявил, что пришло время предпринять четкие шаги для урегулирования конфликта. Он, по словам Додона, должен быть разрешен в течение 2−3 лет. «Это трагедия, что этот день отмечается раздельно в Тирасполе и Кишиневе», — добавил Додон.

Президент Молдовы выступил с инициативой создания платформы для общественного диалога между Молдавией и ПМР с целью «выработки решения по урегулированию конфликта, приемлемого для обоих берегов Днестра».

«Считаю, что сейчас настало время открыть новую страницу жизни нашей страны, убедить людей перестать жить прошлым, быть заложниками ложных фобий, а найти в себе силы забыть прошлые обиды и содействовать развитию страны», — заявил в этой связи Додон.

Справка ИА REGNUM :

2 сентября 1990 года в ответ на националистическую и дискриминационную по отношению к русскоязычному населению политику властей Кишинева в Тирасполе состоялся II Чрезвычайный съезд депутатов всех уровней Приднестровья, на котором были представлены депутаты всех левобережных районов Молдавской ССР и города Бендеры. Результатом Съезда стало провозглашение Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики (ПМССР) в составе СССР. Власти Кишинева бойкотировали проведение Всесоюзного референдума о сохранении СССР 17 марта 1991 года, который был проведен только в Приднестровье и Гагаузии местными властями, где более 98% проголосовавших высказались за сохранение Советского Союза.

27 августа 1991 года кишиневский парламент принял «Декларацию о независимости», которая объявляет недействительными пакт Молотова — Риббентропа и Закон СССР «Об образовании союзной Молдавской ССР», а также аннулирует «акты расчленения национальной территории 1775 и 1812 годов», в результате которых Молдавское княжество лишилось Буковины, одна часть которой на сегодняшней день является территорией Черновицкой области Украины, а другая — территорией Румынии, и Бессарабии, большая часть которой составляет территорию современной Республики Молдова в ее фактических границах, а южная часть входит в Одесскую область Украины. Таким образом, кишиневская «Декларация о независимости» аннулирует де-юре пребывание Приднестровья в составе «Республики Молдова» и современную молдавско-румынскую и молдавско-украинскую границы. 5 ноября 1991 года Верховный совет ПМССР в связи с распадом СССР переименовал ПМССР в Приднестровскую Молдавскую Республику.

2 ноября 1990 года вооруженный отряд полиции особого назначения ССР Молдова попытался прорваться в приднестровский город Дубоссары, однако встретил отпор безоружного гражданского населения города. В результате произошедших столкновений трое жителей Дубоссар было убито, ещё 16 ранено. Аналогичная атака против Дубоссар была предпринята Кишиневом 13 декабря 1991 года. 2 марта 1992 года молдавская полиция, а впоследствии и армия, оснащенная бронетехникой и артиллерией, поддержанная молдавскими и румынскими добровольцами, предприняла третью атаку против Приднестровья, которая переросла в полномасштабное военное противостояние.

В ходе агрессии Кишинева, сопровождавшейся массовыми преступлениями против человечности и насилием в отношении мирных жителей Приднестровья, погибло 809 человек (130 из них — мирные жители — дети, старики, женщины), ранен 1471 человек (половина из которых — мирные жители, 185 стали инвалидами). По официальным данным Кишинева, с молдавской стороны погибли 386 участников конфликта, ранения получили около 400.

21 июля 1992 года в Москве президенты России и Молдавии в присутствии президента Приднестровской Молдавской Республики подписали «Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», согласно которому в Зоне безопасности конфликта до настоящего момента проходит миротворческая операция под эгидой РФ.