Могадишо, 2 марта, 2017, 20:43 — ИА Регнум. В Сомали уничтожено по крайней мере 57 боевиков экстремистской группировки «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявили представители миротворческой миссии Африканского союза в Сомали AMISOM (African Union Mission in Somalia), сообщает 2 марта Associated Press.

U.S. Army Africa Миротворцы Африканского Союза

Миротворцы AMISOM совместно с вооруженными силами Сомали атаковали одну из баз боевиков «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе населенного пункта Афмадоу в южной части страны.

Наступление вооруженных сил поддержали боевые вертолеты. В результате спецоперации удалось захватить «крупный тайник с оружием».

Ряд боевиков получили ранения, согласно заявлению министерства обороны Кении. Сообщений о погибших или раненых среди миротворцев AMISOM или солдат Сомали не поступало.

Напомним, кенийские солдаты прибыли в Сомали в 2011 году после того, как участились похищения и рейды террористов на границе. Последние угрожали туризму Кении, которая является крупнейшей экономикой своего региона. Позднее кенийские военнослужащие присоединились к миротворческой операции в Сомали под мандатом Африканского союза — AMISOM.

Несмотря на потерю контроля над крупными городами страны, экстремисты часто проводят кровавые нападения в Сомали и соседних странах.