Киев, 2 марта, 2017, 20:45 — ИА Регнум. Украинским правительством утверждены новые правила оформления въездных виз, сообщил на своей странице в соцсети директор департамента туризма и курортов украинского Минэкономразвития и торговли Иван Липтуга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Прежде всего, снижен консульский сбор за оформление виз и теперь он составляет $65 вместо прежних $85.

Сбор за двукратную визу на въезд в страну победившего майданизма снизился до $130, а за многоразовую визу — до $180.

Кроме этих мер, привлекательность Украины для иностранных туристов должен повысить целый ряд упрощений для граждан, ранее уже получавших визы стран Шенгена, США, Канады, Японии и Австралии.

Теперь желающие получить украинскую визу смогут подавать и получать документы дистанционно, по почте, а через некоторое время смогут сделать это и в электронном формате, сообщил Иван Липтуга.

Как сообщало, 1 марта 2017 года Совет Европейского союза (ЕС) и Европарламент достигли «неформальной договоренности» об отмене виз для граждан Украины. Незадолго до этого Совет Евросоюза принял регламент, содержащий механизм приостановки безвизового режима с третьими странами