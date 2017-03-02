Нижний Новгород, 2 марта, 2017, 20:17 — ИА Регнум. Главы Канавинского района Нижнего Новгорода с завидной регулярностью становятся фигурантами уголовных дел, служебных и судебных разбирательств. Как сообщает НИА «Нижний Новгород», на этот раз в поле зрения правоохранительных органов попал и.о. главы района Михаил Шаров, в отношении которого со стороны СК РФ начата служебная проверка.

СК РФ

Шарова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Примечательно, что материалы по Шарову выделены в отдельное производство в ходе расследования уголовного дела в отношении другого канавинского чиновника — бывшего и.о. начальника районного отдела развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей Дмитрия Романова, который также подозревается в злоупотреблении полномочиями.

По данным СК РФ, с декабря 2015 по январь 2016 года Романов, обладая информацией о том, что предпринимателем незаконно размещены три нестационарных торговых объекта, не инициировал мероприятия по их сносу. За это он получил от предпринимателя новогодние подарки на сумму около 50 тыс. рублей.

Указанные объекты были демонтированы на основании распоряжения и.о. главы района в апреле 2016 года, когда Романов уже был освобожден от должности.

«Действия Романова повлекли нарушение законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства … а также подрыв авторитета органа местного самоуправления», — говорится в представлении следователя на имя главы городской администрации Сергея Белова.

Шаров, допрошенный по данному делу, пояснил, что в январе 2016 года новогодние мероприятия, где могли бы быть вручены указанные подарки, непосредственно администрация района не проводила. При этом чиновник в ходе допроса в качестве свидетеля отметил, что подобные мероприятия на территории района могли проводить иные структуры. Сотрудники администрации могли быть приглашены на эти мероприятия, но их участие не являлось обязательным.

Денежных средств на закупку каких-либо подарков из бюджета администрации не выделялось.

По словам Шарова, обычно инициативу по вручению подарков выражают депутаты. Никаких поручений по поводу поиска подарков он Романову не давал.

Следствие придерживается иной точки зрения. Оно полагает, что показания Шарова не соответствуют действительности, а его действия «свидетельствуют о выражении им неуважения к органам предварительного следствия, его профессиональной некомпетентности и низких моральных качествах».

В связи с этим следствие предложило Белову в течение месяца рассмотреть представление о привлечении Шарова к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2000 года несколько глав Канавинского района Нижнего Новгорода находились под следствием и даже были осуждены .

Так, в 2002 году глава района Вячеслав Сащенков был задержан с поличным и в 2003 году осужден за получение взятки в размере 20 тыс. долларов.

Сменивший Сащенкова на посту главы администрации Николай Сатаев также стал фигурантом уголовного дела и был осужден за превышение должностных полномочий.

По данным прокуратуры, в январе 2007 года с целью воспрепятствования работе зала игровых автоматов отдал распоряжение руководителю муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» предоставить в его распоряжение фронтальный погрузчик.

В тот же день Сатаев отдал незаконное распоряжение трактористу, управляющему погрузчиком, о сносе двух козырьков с рольставнями над входом в помещение зала и повреждении окна. В результате указанных действий владельцу помещения бы причинен материальный ущерб на сумму около 81 тыс. рублей. Весной того же года в отношении Сатаева было возбуждено уголовно дело. Позже оно было прекращено, так как Сатаев компенсировал нанесённый ущерб.

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В 2012 году Сатаев вновь стал фигурантом уголовного дела. Чиновника обвинили в том, что в 2011—2012 годах он неоднократно требовал от руководителей одного из расположенных на территории района предприятий перечислить денежные средства на счет Фонда социальных инициатив и развития Канавинского района. Предприниматели отправили порядка 500 тыс. рублей на указанный счет, но глава района стал требовать новых перечислений.

Тогда суд признал Сатаева виновным в превышении должностных полномочий, на 2,5 года лишил его права занимать любые должности муниципальной службы, связанные с осуществлением функции представителя власти, в органах местного самоуправления и оштрафовал на 25 тыс. рублей. Кроме того, суд обязал его выплатить более 500 тыс. рублей предпринимателям, с которых он требовал деньги.

Следующим героем криминальной хроники стал очередной глава Канавинского района Дмитрий Шуров, спустившийся на муниципальный уровень из кресла главы министерства внутренней политики Нижегородской области.

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Оказавшись «на земле», Шуров получил известность после своих попыток противостоять действиям городской администрации и реформированию районного коммунального предприятия. Он заявил, что «временщики» из городской администрации приняли ошибочное решение отдать подряды на уборку районов коммерческим структурам. Глава района даже обвинил свое вышестоящее начальство в попытках обанкротить успешно работающее районное коммунальное предприятие и отобрать у него уборочную спецтехнику.

Этот демарш стоил Шурову кресла главы района. В апреле 2015 года он был уволен с занимаемой должности «за нарушения трудовой дисциплины». При этом приказ о его увольнении вышел числом на день раньше даты «разоблачительного» выступления.

Шуров не успокоился и в июле 2015 года через суд восстановился в прежней должности. Спустя две недели он снова был уволен по ч. 2 ст. 278 Трудового кодекса РФ, а в конце августа решением суда повторно восстановлен в должности главы Канавинского района.

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В средине сентября 2015 года Шуров был задержан по подозрению в совершении крупного мошенничества с продажей корпусов ОАО «Международная олимпийская академия спорта» (академия самбо, расположенная в городе Кстово, Нижегородская область).

Дело находится на стадии расследования. Экс-чиновник находится под подпиской о невыезде.