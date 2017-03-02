Канберра, 2 марта, 2017, 20:15 — ИА Регнум. В австралийском штате Южная Австралия зафиксировано рекордное количество случаев заболевания гриппом за последние шесть лет, сообщает 2 марта Australian Associated Press.

NIAID Вакцинация

С начала 2017 года в Южной Австралии почти в три раза увеличилось количество заболеваний гриппом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Самое главное, что необходимо предпринять, — пройти ежегодную вакцинацию против гриппа», — заявил представитель здравоохранения Южной Австралии Падди Филлипс.

Напомним, с начала текущего года в Южной Австралии зарегистрировали 504 случая заболевания гриппом. За аналогичный период 2016 года было зафиксировано 173 случая, а в 2012 — всего 49.

Ежегодная вакцинация против гриппа начнется в Южной Австралии в конце марта или начале апреля.