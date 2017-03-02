Москва, 3 марта, 2017, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 3 марта, делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным посетит с официальным визитом Республику Армения, сообщает управление нижней палаты парламента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Artem Sefekyan Ночной Ереван

В Ереване состоятся встречи российских парламентариев с президентом Армении Сержем Саргсяном и председателем Национального Собрания Республики Галустом Саакяном. Стороны обсудят состояние и дальнейшее развитие двустороннего парламентского сотрудничества, ключевые темы двусторонних отношений, в центре внимания будут вопросы совместной работы на межпарламентских площадках, включая ПА ОДКБ, МПА СНГ, ПА ОБСЕ и другие.

Для более тесного выстраивания рабочих отношений на уровне комитетов Государственной думы и Национального Собрания Армении, в состав официальной делегации входят председатели трех комитетов нижней палаты российского парламента — по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, по транспорту и строительству Евгений Москвичев, а также по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Сергей Гаврилов.

Для вовлечения в широкую повестку межпарламентского сотрудничества в состав делегации входят руководители законодательных органов власти регионов — председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов и председатель Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бекетов. Вопрос о включении представителей регионов в состав официальных делегаций парламента обсуждался на одном из Советов Законодателей.