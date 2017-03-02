Севастополь, 2 марта, 2017, 20:03 — ИА Регнум. Депутаты законодательного собрания Севастополя утвердили закон о порядке проведения публичных слушаний при проведении градостроительной деятельности. Закон принят во втором чтении большинством голосов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Мирные стройки (фрагмент). 1959

В соответствии с законом, общественной оценке подвергнутся проекты генерального плана города и изменения к нему, правила землепользования и застройки (ПЗЗ), планировки и межевания территорий.

Подчеркивается, что среди важных поправок — расширение возможности участия севастопольцев при рассмотрении вопросов предоставления разрешения на вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, отклонения от параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов.

Депутаты отметили, что закон направлен на разрешение потенциальных конфликтов между застройщиками и жителями города.

Согласно принятому закону, регистрация участников публичных слушаний теперь будет проходить при предъявлении документов, удостоверяющих их личность.

Итоги публичных слушаний, касающихся проекта генплана и ПЗЗ будут направляться не в законодательное собрание, а в правительство Севастополя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общественная палата Севастополя провела общественное обсуждение концепции парка «Патриот», который планировало построить Министерство обороны РФ вблизи Балаклавы.

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