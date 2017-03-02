Москва, 2 марта, 2017, 20:02 — ИА Регнум. Взятие Пальмиры имеет большое политическое и идеологическое значение. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Quim Bahí Пальмира

«Сирийская армия при поддержке ВКС РФ вернула утраченные три месяца назад позиции и не дала террористам разрушить мировые исторические и культурные ценности. Это должно серьезно повысить боевой и моральных дух борцов против террористов в сирийской армии», — сказал парламентарий.

По мнению главы комитета, для окончательной победы над международным терроризмом на территории Сирии необходимо «координировать усилия всего мирового сообщества, вести совместную борьбу с этим злом, перекрывая каналы финансирования и поставок оружия боевикам по всем направлениям».

Подразделения армии Сирии при поддержке ВКС России завершили операцию по освобождению Пальмиры, доложил президенту России Владимиру Путину глава Минобороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили сирийскую Пальмиру в мае 2015 года. В марте 2016 года сирийские войска при поддержке ВКС России освободили город от террористов. В декабре 2016 года Пальмира вновь была занята незаконными вооруженными формированиями после отступления правительственных сирийских войск и ополчения.

Город Пальмира широко известен благодаря расположенным там памятникам древней архитектуры и национальному музею. Исламистские боевики разграбили их и взорвали, а также убили всемирно известного 82-летнего сирийского археолога Халеда аль-Асаада, отказавшегося показать им тайники с артефактами.