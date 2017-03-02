Ольштын, Польша, 2 марта, 2017, 21:00 — ИА Регнум. Наш автопробег стартовал в первый день весны, чтобы символизировать потепление российско-польских отношений. Но кто же знал, что 1 марта в Польше отмечается как день «проклятых солдат». Поэтому никто не удивился сонму польских журналистов, встретивших нас в первой точке рейда — городе Ольштыне.

Андрей Выползов ИА REGNUM Надгробие на могиле лейтенанта Красной армии Израиля Богуславского

Андрей Выползов ИА REGNUM Польские СМИ забросали вопросами руководителя автопробега Андрея Омельченко (крайний слева)

Корреспондентка Польской телевизии без сантиментов огорошила организатора автопробега Андрея Омельченко вопросом: «Начало «Дорог памяти» в день памяти проклятых солдат — это российская провокация?»

Соседи по автобусу, блогеры из Москвы, спрашивают у меня — кто такие, эти «проклятые»? Я процитировал президента США Рузвельта, который в 1944 году написал Сталину, что «вы не можете, а мы не должны терпеть какое-либо временное правительство, которое будет причинять вашим вооруженным силам какие-либо неприятности этого рода». «Неприятности этого рода» — это как раз нападение польских националистов — будущих «проклятых солдат» — на наших воинов в тылу по мере продвижения Красной армии на Берлин. Убийства подлые, со спины, чему есть подтверждение в сотнях донесений Первого Белорусского фронта.

Андрей Выползов ИА REGNUM Польская полиция опекала русских блогеров на пустынных улочках Ольштына

Ещё на границе наш автобус взяли под опеку экипажи польской полиции. Машины с проблесковыми маячками сменялись одна за другим, как в плохих фильмах о шпионах. «Хоть какое-то развлечение полицейским», — заметил финский правозащитник Йохан Бекман, сидящий впереди меня. Впрочем, сами стражи порядка объяснили чуть позже, что на самом деле охраняют нас от тех польских граждан, кто решится отомстить русским в день проклятых солдат.

Итак, первая остановка — столица Варминьско-Мазурского воеводства Ольштын. При немцах это был город Алленштайн, где за время гитлеризма отправили в концлагеря тысячи поляков (они являлись национальным меньшинством в восточно-прусском регионе). Фашистов из Алленштайна Красная армия выбила 22 января 1945 года. Сегодня на ольштынском кладбище захоронены 4262 советских солдата, воевавшие в составе 3-го кавалерийского гвардейского корпуса и 48-й армии Второго Белорусского фронта. Лежат на кладбище также 290 солдат Войска Польского и 670 французских лётчиков эскадрильи «Нормандия-Неман».

Андрей Выползов ИА REGNUM Ветераны Вооружённых сил ПНР почтили память красноармейцев вместе с участниками автопробега

Более полувека ольштынское кладбище оставалось полностью безымянным. Но затем на могилах стали появляться именные таблички. Историю одной из самых первых рассказал капитан запаса 1-го ранга Михаил Пыресин из Калининграда:

«В 2014 году на меня вышел гражданин Израиля Владислав Богуславский. Его дед, лейтенант Израиль Моисеевич Богуславский погиб здесь и был похоронен на ольштынском кладбище. Богуславский-старший был интересной личностью. Родился в Париже, а перед Великой Отечественной войной проживал в Ташкенте, работая инженером на Ташсельмаше, который производил хлопкоуборочные машины, а во время войны был перепрофилирован на производство снарядов. Он, имея по сути бронь, долго добивался отправки на фронт и в конце войны был отправлен».

23 января 1945 года Израиль одним из первых ворвался в город Ортельсбург (ныне польское Щитно), уничтожив два пулемётных расчёта, засевших в каменных домах. За подвиг Богуславский был награждён орденом Красной Звезды. Спустя десять дней лейтенант был тяжело ранен в грудь в бою за город Гутштадт (ныне польское Добре-Място) и через два дня умер в госпитале.

«По просьбе внука за дело взялись мои польские друзья Ханна и Кшиштоф Гашеки, они заказали мемориальную доску, по документам нашли конкретную могилу и согласовали установку с администрацией кладбища, — рассказал Пыресин. — И сделали всё это в кратчайшие сроки: внук прилетел 2 мая, а ко Дню Победы всё уже было готово».

Андрей Выползов ИА REGNUM Ядвига Молдыш из ольштынского отделения Союза военнослужащих Войска Польского

Мы прошлись с руководителем ольштынского отделения ветеранов Войска Польского Евгениушем Гжыбовским по кладбищу. На надгробии Богуславского лежит россыпь камушков — еврейская традиция почитания умерших. «А могут родным солдата отказать в установке именной плиты?» — спрашиваю у Гжыбовского. «Это исключено. Отказов не будет», — отрезал поляк.