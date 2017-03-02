Вашингтон, 2 марта, 2017, 19:53 — ИА Регнум. В Йемене 2 марта было осуществлено более 20 ударов по террористической организации «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявили военные представители США, сообщает 2 марта Reuters.

U.S. Air Force Налёт американской авиации

Удары были направлены против живой силы, техники и инфраструктуры АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил официальный представитель Пентагона капитан ВМС Джефф Дэвис.

«Удары ухудшат возможности АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для проведения внешних террористических атак и ограничат их деятельность на территории, захваченной у законного правительства Йемена, которую они используют как безопасную зону для планирования своих атак», — заявил Дэвис.

Спецоперации проводились в йеменских провинциях Абьян, Эль-Бейда и Шабва.

Напомним, 26 февраля беспилотник ЦРУ уничтожил в Сирии Абу аль-Хайра аль-Масри, одного из ключевых лидеров «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

США ведут борьбу с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Йемене более 15 лет, в основном при помощи беспилотников.