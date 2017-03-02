Киев, 2 марта, 2017, 19:56 — ИА Регнум. 1 марта в Донбассе на всех основных участках фронта активизировались позиционные бои с применением тяжелой артиллерии, бронетехники, минометов, зенитных установок, гранатометов и стрелкового вооружения. Об этом 2 марта заявляют заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

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Так, по словам начальника управления НМ ДНР Басурина, вчера подразделения ВСУ обстреляли позиции ДНР в населенных пунктах Зайцево, Доломитное, Крутая Балка, Ясиноватая, Спартак, Васильевка, Старомихайловка, Докучаевск, Стыла, Ясное, Саханка, Ленинское, Коминтерново, Безыменное, Набережное, Октябрь, Донецк (район аэропорта и Петровский район). «За прошедшие сутки ВС Украины 1520 раз обстреляли территорию ДНР. Из этого количества тяжелая артиллерия применялась 25 раз, минометы различного калибра — 549 раз, из них 211 мин калибра 120 мм, БМП — 24 раза, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие — 1022 раза. Данные по пострадавшим мирным жителям и разрушениям уточняются», — сказал Басурин.

По его словам, в Авдеевке (Донетчина, под контролем ВСУ) разведка ДНР фиксирует боестолкновения между подразделениями ВСУ и ДУК «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «В частности, вчера в районе Авдеевки в результате перестрелки бойцов «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с украинскими военнослужащими был убит один боевик, второй получил ранение», — рассказал Басурин.

При этом разведка ДНР продолжает выявлять новые запрещенные вооружения ВСУ вблизи линии соприкосновения, которые подлежат отводу. «Так, отмечается местонахождение в районе населенного пункта Приморское, в 7 км до линии соприкосновения, трех РСЗО БМ-21 «Град». Данные факты переданы представителям СММ ОБСЕ, которые подтверждают грубые нарушения ВСУ Минских соглашений», — добавил Басурин.

Он также сообщил, что командование ДНР совместно с фондом помощи «Ни шагу назад» передали около 30 тысяч систем для переливания крови для нужд муниципальной городской больницы №2 в прифронтовой Горловке. «ВС ДНР продолжают оказывать поддержку мирному населению. Сегодня оперативным командованием совместно с фондом помощи «Ни шагу назад» было передано около 30 тысяч систем для переливания крови в муниципальную городскую больницу №2 в Горловке», — сказал Басурин.

В то же время следственное управление Генеральной прокуратуры ДНР отметило, что найденные в начале февраля 2017 года в Макеевке фрагменты боеприпаса принадлежат зенитно-ракетному комплексу ЗРК «Бук» ВСУ. «Согласно выводам экспертно-криминалистического центра министерства внутренних дел ДНР, представленные на исследование металлические фрагменты, являлись одним целым, а именно ЗУР 9М38М1 ЗРК «Бук», — рассказал источник.

«Зона поражения аэродинамических целей: по дальности от 3,5 км до 30 км, по высоте — от 25 м до 20 км. Боевая часть ЗУР 9М38М1 осколочно-фугасного действия предназначена для поражения воздушных целей. Масса взрывчатого вещества снаряжающего ЗУР 9М38М1 — 33,5 кг. Разрывной снаряд представляет собой смесь тротила и гексогена», — отмечается в сообщении.

Ранее оперативное командование ДНР заявляло о применении украинскими военнослужащими вооружения зенитно-ракетного комплекса «Бук» при обстреле беспилотного летательного аппарата ОБСЕ. Инцидент произошел в ночь на 1 февраля. Запуск ракеты был осуществлен с позиций ВСУ в районе Авдеевки. Фрагменты боеприпаса были обнаружены вблизи больницы № 5 в Червоногвардейском районе Макеевки.

Кроме того, спикер НМ ЛНР Марочко заявил, что киевские силовики выпустили по позициям ЛНР 450 боеприпасов. «За прошедшие сутки украинские войска 19 раз нарушили режим прекращения огня. Огонь велся из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов, БМП и стрелкового оружия. Всего по территории республики было выпущено 450 боеприпасов», — сказал Марочко.

По его словам, ВСУ планируют занять нейтральную территорию в районе населенных пунктов Новоалександровка и Троицкое. При этом Марочко обвинил ВСУ в размещении наблюдательного поста «на дымовых трубах Счастьинской ТЭС». «С этой целью командование ВСУ проводит перегруппировку сил и средств и создает новые наблюдательные позиции для корректировки артиллерийского огня. Так, в районе населенного пункта Счастье нами зафиксирован новый наблюдательный пост, расположенный на дымовых трубах Счастьинской ТЭС. Известно, что на данном наблюдательном посту также располагается корректировщик артиллерийского огня. По имеющейся у нас информации, командованием ВСУ планируется занятие территории в нейтральной полосе в районе н.п. Новоалександровка — Троицкое силами третьего батальона 24-й бригады», — рассказал Марочко.

Он добавил, что «на передовых позициях организовано пополнение боеприпасов, а также проводятся мероприятия по усовершенствованию полевых фортификационных укреплений». Марочко также заверил, что Народная милиция готова 7 марта отвести силы и средства от линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. «Народная милиция ЛНР, как всегда, готова выполнить взятые на себя обязательства, но при условии ответных действий со стороны вооруженных сил Украины. Наши действия нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путем, но в случае обострения обстановки мы оставляем за собой право решительными действиями освободить захваченные киевскими бандитами территории», — подытожил Марочко.

В то же время Министерство государственной безопасности ЛНР обвинило украинские спецслужбы Одессы в вербовке детей-сирот и детей из неблагополучных семей, вывезенных в 2014 году из Донбасса на подконтрольную Украине территорию.

«Сотрудники Национальной полиции в Одесской области путем шантажа и угроз лишения свободы формируют из числа несовершеннолетних детей-сирот преступные группы, которые вынуждены под кураторством «правоохранителей» заниматься разбоями и грабежами», — рассказали в МГБ.

В свою очередь, 2 марта спикер пресс-центра штаба «АТО» Лысенко заявил, что «за минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, девять получили ранения».

«Противник подтянул к линии фронта крупную партию тяжелого вооружения, в частности 152-мм артиллерию, и ввел ее в действие. По всему фронту идут мощные обстрелы со стороны «оккупантов», украинские войска активно ведут ответный огонь. В Авдеевке, как и раньше, сложная гуманитарная ситуация», — доложил Лысенко.

По его словам, на Светлодарской дуге (Донецкое направление) войска ДНР не применяли тяжелое вооружение, сосредоточившись на ведении огня из пулеметов и минометов, выпустив более 100 мин. «Противник обстреливал одновременно несколько наших опорных пунктов, чтобы попытаться внести дезорганизацию в управление нашей обороной. Эта тактика не увенчалась успехом…» — отметил Лысенко.

При этом в Авдеевке боевые действия вновь перешли почти в круглосуточный режим. «При этом «оккупанты» массово применяют минометы, пушки и танки. Количество выпущенных боеприпасов идет на сотни», — добавил Лысенко. Полковник уточнил, что вчера на Донецком направлении состоялось 46 обстрелов со стороны ДНР, в том числе 21 — из тяжелого вооружения.

Лысенко проинформировал, что на Мариупольском направлении, в Марьинском районе, после 17 часов войска ДНР начали мощный минометный обстрел позиций ВСУ в Красногоровке. «Первые несколько часов стрельба велась из минометов. Выпустив около сотни мин, враг привлек дополнительные силы — еще минимум одну минометную батарею, танки и пушки. Стрельба велась с трех разных мест — села Старомихайловка и двух площадок в Донецке. Ранена одна женщина, ее доставили в больницу Курахово», — пояснил Лысенко.

В соседней Марьинке позиции ВСУ были обстреляны из бронетехники ДНР. Также под огонь попал украинский пункт пропуска «Марьинка». На участке фронта Парасковеевка — Чермалык вчера также было неспокойно. На участок фронта Павлополь — Широкино пришлось более 70% обстрелов ДНР на Мариупольском направлении. Противник массово применяет минометы, 122-мм пушки и минометы. В Водяном состоялось 12 вооруженных инцидентов, в Гнутово и Широкино — по семь, сказал Лысенко.

Он также проинформировал, что на Луганском направлении в Новоайдарском районе главной «горячей точкой» было с. Крымское, где войска ЛНР выпустили 20 ед.122-мм артснарядов. Это произошло сразу после рассвета. «Несколько позже враг обстрелял наши позиции из БМП. В Орехово, что на Бахмутской трассе, состоялся минометный обстрел», — подчеркнул Лысенко.

Также пресс-центр СБУ сообщил о задержании в г. Днепр (Днепропетровщина, Украина) жены высокопоставленного руководителя ДНР. Отмечается, что именно от мужа она получала деньги на организацию провокаций. «Во время обыска правоохранители изъяли у сообщницы ДНР средства связи, фотографии, видеоматериалы, носители информации с доказательствами противоправной деятельности. Кроме того, женщина оказалась руководителем отделения политической партии объявленного в розыск члена криминальной «семьи» Януковича», — говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, 1 марта в Минске участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали проведение отвода сил и средств из района Станицы Луганской (Луганщина, под контролем ВСУ). Ранее, 21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Согласно документу, противоборствующие стороны должны были начать отвод сил и средств вблизи трех населенных пунктов. 1 и 7 октября подразделения ВСУ, ДНР и ЛНР провели отвод сил в районах Золотого (Луганщина) и Петровского (Донетчина). У Станицы Луганской (Луганщина) противоборствующие стороны так и не развели войска.