Москва, 2 марта, 2017, 19:53 — ИА Регнум. Партийный проект «Единой России» «Доступная среда» в ближайшее время совместно с представителями авиакомпаний и профильных ведомств обсудят ситуацию, которая произошла в аэропорту Чебоксар, где возникли сложности со спуском с трапа паралимпийцев, прибывших на чемпионат по легкой атлетике.

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Об этом заявил координатор партпроекта «Единой России» «Доступная среда», депутат Госдумы Михаил Терентьев.

«На совещание мы позовем экспертов, авиаперевозчиков, руководителя Чебоксарского аэропорта, Минтранс, Росавиацию, Минтруд и обсудим возможные системные ошибки и причины произошедшего. Это состоится на площадке партпроекта «Доступная среда». Возьмем на контроль эту ситуацию. Выясним, почему это произошло», — заявил депутат.

Ранее стало известно, что 28 февраля в аэропорт Чебоксар прибыл самолет, на борту которого находились несколько паралимпийцев. Один из них — Замир Шкахов, инвалид-колясочник, чемпион России по легкой атлетике. Однако специальной техники для спуска таких пассажиров в аэропорту не оказалось, спортсмену пришлось сходить по трапу на руках.

«Единая Россия» уже обращала внимание на аналогичный случай, произошедший в аэропорту Шереметьево с девочкой-инвалидом. Она страдает врожденной мышечной дистрофией, дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких и передвигается в электрокресле, приехала в аэропорт со своим отцом, для того, чтобы вылететь на лечение в Словению.

Перед поездкой компания-организатор неоднократно спрашивала, сколько весит кресло и как оно разбирается. Однако перед самым вылетом, когда кресло уже было разобрано для сдачи в негабаритный багаж, выяснилось, что его вес превышает допустимый. В итоге пассажирам отказали в посадке на рейс. Тогда «Единая Россия» направляла запрос в транспортную прокуратуру с требованием проверить авиаперевозчика Adria Airways на соответствие его действий федеральному законодательству.

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