Ташкент, 2 марта, 2017, 19:46 — ИА Регнум. В русле высыхающего Аральского моря в Узбекистане будут созданы объекты медицины и туризма. Согласно постановлению президента страны, к 2019 году на дне обмелевшего моря планируется создать торгово-туристический комплекс с грязелечебницей, лечебными ваннами в высокосоленых озерах Арала, а также с возможностью катания на квадроциклах по дну обмелевшего моря.

Antonov14 Обмелевшее Аральское море

Документом предусмотрена организация ежегодного международного экофестиваля «Арал и возрождение Муйнака», производство сувенирной продукции, реставрация кораблей, оставшихся от существовавшей на море рыбозаготовительной отрасли, создание краеведческого музея.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года в Чэнду (КНР) на совещании представителей ведомств по ЧС государств — членов ШОС Узбекистан поднимал вопрос о дальнейшей судьбе Арала. Особый упор в сообщении узбекской стороны тогда был сделан на том, что вода отступила от порта Муйнак на 150 километров, а прямым следствием высыхания моря стало драматическое изменение климата, ощущаемое не только в Средней Азии: на обнажившейся части дна Арала появилась новая солевая пустыня площадью 5,5 млн га.

На встрече глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала в апреле 2009 года в Алма-Ате Ислам Каримов напомнил, что «в зоне постоянного экологического риска, негативно влияющего на качество жизни, здоровье, генофонд проживающего здесь населения, находятся не только регионы, расположенные вокруг высыхающего моря: Кзыл-Ординская область Казахстана, Дашховузская область Туркмении и Республика Каракалпакстан, Хорезмская, Навоийская, Бухарская области Узбекистана — но и весь регион Центральной Азии».

В январе 2017 года власти Узбекистана объявили о намерении создать Фонд развития региона Приаралья при Министерстве финансов Узбекистана. Организация должна будет получать финансирование из средств национального Фонда реконструкции и развития Узбекистана в размере 10% отчислений от продажи природного газа на автозаправках (10%), целевых средств госбюджета республики, международных займов и грантов, добровольных взносов физических и юридических лиц и других.