Екатеринбург, 2 марта, 2017, 19:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге Храм на Крови вновь оказался в центре скандала. Двое подростков похитили часть церковного имущества, сообщают местные жители в социальных сетях.

Carnby Храм на Крови и Патриаршее подворье со стороны Вознесенской церкви. Екатеринбург

В полиции подтвердили данный инцидент. Как отметил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, двое подростков оказались учащимися элитной гимназии. Они пытались похитить рясу и алтарный крест.

По словам юных нарушителей, все это они собирались использовать для фотосессии. При этом, как сообщают местные СМИ, они ранее уже были замечены в храме: пускали самолетики и фотографировались.

Представители церкви уже выступили с осуждением поступка подростков. А полиция ведет проверку.

Добавим, Храм на Крови, построенный на месте расстрела последнего российского императора Николая Второго и его семьи, не первый раз оказывается в центре скандала. Летом 2016 года один из местных блогеров, Руслан Соколовский, ловил там покемонов, о чем позднее не забыл поведать в своем видеоблоге. Это стало для него роковым: ему вменили возбуждение вражды и ненависти (ст. 282 УК РФ) и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ).

Сейчас он находится под домашним арестом. Над ним уже начался суд.