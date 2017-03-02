Москва, 2 марта, 2017, 19:26 — ИА Регнум. В Совфеде предостерегают от потери Пальмиры, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.

Минобороны России Пальмира

«На мой взгляд, шапкозакидательским настроениям здесь не должно быть места. Иначе можно снова потерять Пальмиру. Думаю, что наши инструкторы после полной зачистки города от боевиков начнут, если уже не начали, соответствующую работу в сирийской армии», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор уверен, что и сейчас США и их союзники не будут делиться информацией о передвижении боевиков. «Понятно, что и мы физически за всем уследить не в состоянии. В конце концов, наши военнослужащие решают в Сирии другие задачи. А, значит, надежда, прежде всего, на соответствующие службы сирийских войск. Определенный опыт у них уже накоплен. Словом, нельзя расслабляться ни на минуту», — рассуждает он.

Клинцевич констатировал, что два с половиной месяца потребовалось сирийским войскам, чтобы при поддержке ВКС России выбить боевиков из Пальмиры. «Наверное, это можно было сделать и быстрее. Однако было принято абсолютно правильное во всех смыслах решение — проводить наступательные действия таким образом, чтобы свести к минимуму потери среди мирного населения и по возможности сохранить хотя бы то, что осталось от древнего города», — указал он.

«И все же два с половиной месяца — это не очень большой срок, если учесть, что операция западной коалиции по освобождению иракского города Мосула началась в середине октября прошлого года, и конца ей пока не видно», — констатировал парламентарий.

Вооруженные силы Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России завершили операцию по взятию Пальмиры. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.