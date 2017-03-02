Брюссель, 2 марта, 2017, 19:34 — ИА Регнум. Европейская комиссия призывает правительства стран ЕС закрыть в центрах задержания «экономических мигрантов», которых следует репатриировать, потому что у них нет права на убежище. Об этом гласит директива ЕС, распространенная в четверг, 2 марта. Текст заявления опубликовала газета La Repubblica. Рекомендация ЕС затрагивает около миллиона человек, по оценкам Брюсселя, именно такое количество нелегальных иммигрантов находится в данный момент на территории ЕС. Мера должна быть направлена также в отношении тех иммигрантов, кто уже получил депортацию, с целью предотвратить их побег в другие страны ЕС. Брюссель объясняет свое заявление тем, что, таким образом, беженцы (сирийцы, эритрейцы и представители других национальностей, бегущие от войны и преследований) могут быть более легко интегрированы в Европе. Брюссель также рекомендует, чтобы центры содержания под стражей не стали похожи на «концентрационные лагеря».

Freedom House Мигранты в Европе

«Италия и Греция (как пограничные страны) будут иметь нашу полную поддержку и помощь в создании центров содержания под стражей», — заявил комиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос. По мнению комиссара, правительства должны прибегать к центрам содержания под стражей, «когда мигранты без документов не хотят сотрудничать или существует риск побега в течение периода, необходимого для определение процедуры депортации». Короче говоря, этот инструмент будет использован только в тех случаях, когда нет другого выхода, но при строгом соблюдении прав человека. Директива ЕС предусматривает период пребывания в таких центрах до шести месяцев, в исключительных случаях продлеваемый до 18 месяцев.

В то же время Комиссия, чтобы помочь странам, испытывающим трудности в размещении мигрантов, запускает план действий: упростит процедуры возвращения, также добровольного, и выделит 200 миллионов евро, чтобы финансировать депортации также и регулярными рейсами, а не только чартерами в рамках программы Frontex.

Брюссель призывает правительства ЕC активизировать работу в Средиземном море с «непрерывным сотрудничеством с Египтом, Тунисом и Алжиром». На данный момент ведется также совместная работа с властями Триполи, чтобы ливийская береговая охрана, обученная европейцами, патрулировала свои территориальные воды и вела активную борьбу с контрабандистами.

Наконец, существует проблема переселения 160 тысяч мигрантов, ищущих убежища, которые прибыли в Италию и Грецию. Многие страны ЕС проигнорировали призыв Брюсселя. La Repubblica приводит следующие данные: на сегодня в ЕС переселили только 13 546 иммигрантов, из которых 3936 из Италии и 9610 из Греции. «Такими темпами будет невозможно переселить к сентябрю всех иммигрантов, находящихся в Греции и в Италии, хотя само по себе это вполне осуществимо», — отмечается в заявлении Комиссии. До сих пор только Финляндия и Мальта исполнили свои обязательств в отношении Рима и Афин, Германия также выполнила свои долг. Тогда как Австрия, Польша и Венгрия отказались от любого вида участия в программе, как и Болгария, Хорватия, Чехия и Словакия. «Пока Брюссель не наложил санкции на эти правительства, так как рискует вступить в противоречие с политическими лидерами вроде венгерского Орбана или польского Качиньского, вопрос об обязательных квотах на прием мигрантов остается «взрывоопасным», — отмечает la Repubblica. Однако Брюссель предупредил, что если «в ближайшее время расселения не случится», то он вынужден будет принять крайние меры, то есть санкции. Со ссылкой на свои источники в комиссии ЕС La Repubblica сообщает, что последний срок определен сентябрем, если к тому времени правительства вышеуказанных стран не исполнят свои обязанности по приему иммигрантов, то комиссия будет действовать.

Согласно официальной статистике, за последний год в ЕС из Ливии в Италию прибыла 181 тыс. нелегальных мигрантов, общее число беженцев за пять лет уже превысило полмиллиона человек.

По данным европейского агентства пограничного контроля, за 2016 год в Средиземном море погибли 4579 нелегальных мигрантов из Африки и с Ближнего Востока.