Санкт-Петербург, 2 марта, 2017, 19:13 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский машиностроительный завод «Арсенал» завершил полигонные испытания модернизированной 76,2 мм артиллерийской установки АК-176МА, предназначенной для кораблей ближней морской зоны, сообщает пресс-служба завода.

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Новой пушкой будут вооружаться корветы, малые ракетные корабли и ракетные катера.

Пресс-служба предприятия-разработчика сообщает, что по сравнению с предыдущими модификациями, АК-176МА обладает вдвое повышенными скоростью и точностью наведения, а также кучностью стрельбы. Общая масса всей артустановки снижена и теперь не превышает девяти тонн.

Это позволяет устанавливать данную артсистему на новейшие ракетные и патрульные корабли ближней морской зоны.

Первый образец уже отправился на Зеленодольский судостроительный завод имени А.М. Горького. Он предназначен для головного патрульного корабля проекта 22 160 «Василий Быков».

До 2020 года завод «Арсенал» должен изготовить для военно-морского флота России 22 артустановки АК-176МА, которыми будут вооружены патрульные корабли ледового класса, малые ракетные корабли проекта 22 800 «Каракурт» и ракетные катера проекта 12 418.