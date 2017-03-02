Каир, 2 марта, 2017, 19:04 — ИА Регнум. Представители «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили уничтожение одного из ключевых лидеров террористической группировки Абу аль-Хайра аль-Масри в результате американской спецоперации в Сирии, сообщает 2 марта Reuters.

Kuba Bożanowski Ракеты «Hellfire»

Беспилотник, принадлежащий ЦРУ, выпустил ракету Hellfire по автомобилю, в котором находился аль-Масри, в районе сирийского города Идлиб вечером 26 февраля.

Представители ЦРУ сообщили о проведенной спецоперации 1 марта.

Напомним, 59-летний аль-Масри, зять основателя террористической группировки Усамы бен Ладена, являлся самым влиятельным лидером боевиков после Аймана аз-Завахири, нынешнего главаря «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

20 января, после инаугурации президента США Дональда Трампа, новая администрация Соединенных Штатов заявила, что одной из приоритетных задач является уничтожение «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других радикальных исламистских группировок.

2 марта поступило сообщение об уничтожении четверых предполагаемых боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в южном районе Йемена. Местные жители считают, что авиаудар по боевикам был осуществлен беспилотником ВВС США.