Лондон, 2 марта, 2017, 18:55 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что на Западе никто не собирается снимать антироссийские санкции и искать точки соприкосновения с Россией за счет Украины. Такое заявление Яценюк сделал в ходе рабочего визита в Лондон (Великобритания), сообщает сегодня, 2 марта, телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шалтай-Болтай

Яценюк напомнил, что существовали некие ожидания, связанные с выборами президента США. «Все ожидали, что после выборов в Соединённых Штатах отношение свободного мира к России кардинально изменится, и Россия ожидала снятия санкций», — напомнил бывший премьер-министр Украины.

Яценюк считает, что сегодняшнее поведение властей США, Великобритании и «всего свободного мира» означает, что антироссийские санкции никто снимать не будет.

«Санкции могут быть сняты только в том случае, если Украина возобновит свою территориальную целостность», — подчеркнул бывший премьер-министр Украины.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Западу следует усилить антироссийские санкции.