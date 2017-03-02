Махачкала, 2 марта, 2017, 18:53 — ИА Регнум. В Дагестане задержана за взятку врач-невролог Кизилюртовской центральной районной больницы. Она просила у пациентки 180 тысяч рублей за содействие в прохождении медико-социальной экспертизы, сообщили ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе СКР по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Работник здравоохранения предложила передать ей 20 тысяч рублей в качестве вознаграждения за подготовку необходимых документов для направления на прохождение медико-социальной экспертизы. Еще 160 тысяч рублей доктор потребовала за содействие в прохождении самой экспертизы. Однако женщина заявила о неправомочных действиях медика в полицию.

При получении взятки врач была задержана сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения» и «Получение взятки».

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В Дагестане работники Счетной палаты попросили 900 тысяч рублей взятки

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года в Дагестане были задержаны при получении взятки два сотрудника Счетной палаты. Они требовали 900 тысяч рублей за положительное заключение по итогам проверки целевого расходования средств в Тарумовской районной больнице.

В феврале 2017 года были задержаны следователь и оперативный уполномоченный Советского отдела полиции по городу Махачкале. Они вымогали взятку в размере 200 тысяч рублей за избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде у местного жителя, подозреваемого в совершении преступления.

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В Дагестане задержали за взятку начальника ГИБДД Кизилюрта