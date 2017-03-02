Москва, 2 марта, 2017, 18:45 — ИА Регнум.

Подразделения армии Сирии при поддержке ВКС России завершили операцию по освобождению Пальмиры, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Mappo Пальмира

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 1 марта 2017 года сирийские войска при поддержке ВКС России заняли все господствующие высоты в районе Пальмиры и установили полный огневой контроль над местностью. Отряды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после этого начали быстро отступать. Тогда же сирийские военные сообщили о взятии средневекового замка на въезде в город и заявили о скором освобождении Пальмиры.

Напомним, боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили сирийскую Пальмиру в мае 2015 года. В марте 2016-го сирийские войска при поддержке ВКС России освободили город от террористов.

В декабре 2016 года Пальмира вновь была занята незаконными вооруженными формированиями после отступления правительственных сирийских войск и ополчения.

Город Пальмира широко известен благодаря расположенным там памятникам древней архитектуры и национальному музею. Исламистские боевики разграбили их и взорвали, а также изуверски убили всемирно известного 82-летнего сирийского археолога Халеда аль-Асаада, отказавшегося показать им тайники с артефактами.