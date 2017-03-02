Москва, 2 марта, 2017, 18:28 — ИА Регнум. Экономическая программа, предлагаемая командой бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опирается на предположение, что продукцию российских компаний смогут поглотить внешние рынки. Однако в силу стагнации мировой экономики внешних условий для расширения производства нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 марта заявил руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов во время презентации доклада института «Либеральный план «патриотов» для экономики России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Социальные расходы

«Это напрямую не прописывается, но тем не менее в документе видно, что против ВТО сторонники доктрины «Экономики роста» не выступают. Мы остаемся в режиме глобальной свободной торговли, глобальной открытости, полной уязвимости, при том что против нас применяются санкции», — заявил Колташов.

«Мировой рынок — вот кто это должен всё поглотить (продукцию, выпущенную в результате расширения инвестиций российских корпораций — прим. ИА REGNUM). В мире, где существует избыток производственных мощностей, почему-то кто-то должен продвигать продукцию компаний, которые получили деньги, напечатанные здесь, созданные под рост долга», — подчеркнул он.

Согласно экономическому плану предполагается очень значительный рост государственного долга — до 30−35% ВВП. При этом государство будет занимать деньги на внешнем рынке — чтобы эту валюту использовать на внутреннем для стабилизации курса рубля, указал Колташов.

«Рост долга приведет к тому, что обслуживание долга будет стоить очень дорого. Такой огромный долг, который нам предлагается создавать, приведет к тому, что будут огромные бюджетные расходы, а проценты у нас по облигациям довольно высокие — в районе 8−9%», — отметил руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений.

«Это очень большие расходы бюджета каждый год. А значит побочным итогом такой политики будет сокращение социальных расходов. Инвестирование промышленности будет увязано с сокращением социальных расходов — сокращением той самой подпитки внутреннего рынка, который у нас есть», — пояснил он.

В конечном счете предлагаемые Титовым меры, считает Колташов, скорее всего, покроют неотложные долги крупных компаний, но для расширения производства и тем более для удвоения ВВП к 2030 году внешних условий нет. В результате эмиссия рубля не сможет поспособствовать росту инвестиций — дешевые деньги пойдут на спекулятивный рынок, что также будет создавать давление на курс, а также уходить в офшоры.

По мнению экономиста, на текущем этапе российские компании должны осваивать внутренний рынок, рост которого мог бы быть обеспечен стимулирующей потребительский спрос экономической политикой. «Начинать движение на мировой рынок надо с внутреннего. Мировая экономика стагнирует, США могут начать торговую войну с Китаем. Когда протекционизм возвращается, об этом протекционизме в документе нет ни слова. И на внешнем рынке все места для нас заняты», — заключил эксперт.

2 марта Институт глобализации и социальных движений (ИГСО) представил Доклад «Либеральный план «патриотов» для экономики России», который посвящен анализу предложений «Столыпинского клуба» и бизнес-омбудсмена Бориса Титова по перезапуску экономического роста. По мнению экспертов ИГСО, данная экономическая программа не способна вызвать необходимый России устойчивый экономический рост.