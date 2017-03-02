Киев, 2 марта, 2017, 18:42 — ИА Регнум.



ru.torange.biz Траурные свечи

Сегодня, 2 марта, президент Украины Петр Порошенко объявил всеукраинский траур из-за трагедии на шахте во Львовской области, унесшей жизни восьми горняков. Об этом в Facebook написал пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко, передает ИА REGNUM.

«Соответствующий указ подписан сегодня», — сообщил Цеголко.

При этом Порошенко поручил правительству провести проверку всех шахт Украины. «Также Петр Порошенко поручил Кабинету министров провести проверку всех угледобывающих предприятий Украины по обеспечению средствами и соблюдению норм безопасности производства», — добавил Цеголко.

Кроме того, пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Столярчук отметил, что на Львовщине создан оперативный штаб для координации действий спецслужб. В регион в связи с трагедией вылетели премьер-министр Владимир Гройсман, глава Минэнергоугля Игорь Насалик и глава ГосЧС Николай Чечеткин.

«Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отменил запланированные на сегодня мероприятия и вылетает во Львовскую область, где в с. Глухов Сокальского района Львовской области на шахте №10 «Степная» ОАО «Львовуголь» в результате взрыва произошло обрушение горной породы», — сообщил Столярчук.

В свою очередь, начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Валерий Середа подтвердил информацию о спасении 20 горняков. «По предварительным данным, обрушение произошло в результате взрыва метана. Погибли восемь горняков, шесть травмированы, еще 20 спасены. Уже открыто уголовное производство, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — сообщил Середа.

По факту трагедии открыто уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции во Львовской области.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 272 («Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью») УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Проводится досудебное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в с. Глухов на Львовщине (Украина) на шахте №10 «Степная» ОАО «Львовуголь» прогремел взрыв метана, в результате которого погибли восемь шахтеров, шесть — подняты на поверхность с травмами, судьба еще 20 оставалась неизвестной. Кроме того, по данным главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, в результате взрыва погибли 11 шахтеров.