Киев, 2 марта, 2017, 18:55 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Полет нормальный

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева допустила свою отставку с поста главы регулятора в 2017 году. Об этом Гонтарева заявила 2 марта во время пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос, может ли ее подпись под меморандумом с МВФ стать последней, передает ИА REGNUM.

«Да, возможно», — сказала Гонтарева. При этом она сообщила, что правительство Украины получит уведомление о любых кадровых решениях в руководстве регулятора за месяц. Пока НБУ работает без изменений.

Кроме того, Гонтарева сказала, что готова подписать меморандум с МВФ. По ее словам, со стороны Нацбанка в меморандуме «все в порядке», но в то же время она отказалась отвечать за позиции Минфина и премьер-министра Владимира Гройсмана по меморандуму.

Глава НБУ отметила, что вчера получила окончательную версию меморандума с МВФ. При этом Гонтарева анонсировала привлечение международной компании к расследованию возможных экономических преступлений в ПриватБанке. «В меморандуме (с МВФ) также будет информация относительно привлечения forensic audit к ПриватБанку… Привлечение компании в ближайшее время… я не могу сейчас время сказать. Это конец марта или начало апреля», — заявила Гонтарева.

По ее словам, международные резервы Украины на конец февраля 2017 года выросли на 100 млн долл — до $15,5 млрд (с $15,4 млрд на конец января). «На конец февраля наши резервы — $15,5 млрд», — рассказала чиновница.

Гонтарева считает, что в случае продолжения блокады Донбасса ВВП Украины сократится до 1,5%, а также сократится платежный баланс на $2 млрд. «В случае продолжения блокады ожидается падение экспорта металлургии и рост импорта угля. Это окажет давление на межбанковский рынок. Сальдо ухудшится на $2 млрд», — сказала она.

Кроме того, в НБУ проинформировали, что в янвaре 2017-го рост инфляции ускoрился в гoдoвoм измерении дo 12,6%. «Незнaчительнoе ускoрение инфляции прoизoшлo в связи с увеличением прoизвoдственных рaсхoдoв, в чaстнoсти нa выплaту зaрaбoтнoй плaты, рoстoм сырьевых цен нa мирoвых рынкaх, в тoм числе нa нефть и прoдукты питaния, oслaблением гривны в кoнце 2016 и в первoй пoлoвине янвaря 2017 гoдa», — сooбщaет пресс-служба Нaцбaнка.

Также отмечается, что правление НБУ приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 14% годовых. Это связано с необходимостью нивелировать риски для достижения целей по инфляции в 2017—2018 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта Reuters со ссылкой на источники в НБУ сообщил, что Украина уже подписала меморандум с МВФ, причем в документ включены обновленные требования Фонда. При этом источники в Минфине Украины и НБУ не подтвердили эту информацию LIGA.net, отметив, что подписание документа ожидается в ближайшее время. Напомним, подписание меморандума дает возможность Украине получить очередной транш в сумме $1 млрд по программе расширенного финансирования EFF. В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.