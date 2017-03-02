Магас, 2 марта, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Ряды Центра по противодействию экстремизму в МВД по Ингушетии редеют. Вчера, 1 марта, задержан еще один сотрудник Центра — начальник отдела. Его обвиняют в превышении полномочий, сообщили ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

В декабре прошлого года был задержан его бывший начальник Тимур Хамхоев, его заместитель и еще двое сотрудников данного подразделения. Их подозревают в совершении действий, выходящих за пределы должностных полномочий.

Как установило следствие, сотрудники МВД применили физическое насилие в отношении местного жителя, требуя от него признания в участии в разбойном нападении на филиал АО «Россельхозбанк» в городском поселении Сунжа. После пребывания в полиции мужчина скончался прямо в стенах Центра по противодействию экстремизму. Его жена заявила о том, что побои были нанесены и ей.

Вновь задержанному по данному делу начальнику отдела Центра избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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Начальник центра по борьбе с экстремизмом в Ингушетии задержан за разбой

Как сообщало ИА REGNUM, начальнику Центра по противодействию экстремизму Тимуру Хамхоеву предъявлено также обвинение в разбое. Вместе с несколькими подельниками его подозревают в том, что злоумышленники забрали у гражданина автомашину иностранного производства и сотовый телефон, а также потребовали 800 тысяч рублей за возвращение отобранного имущества и неразглашение сведений о личной жизни потерпевшего.