Берлин, 2 марта, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Группа Airbus сообщила о подписании контракта с армией ФРГ на модернизацию 26 тяжелых транспортных вертолетов Sikorsky / VFW — Fokker CH-53G, сообщает издание Air&Cosmos.

Тяжелый транспортный вертолет CH-53GA

По информации издания, работы будут выполняться предприятием AirbusHelicopters, расположенном в германском Данауверте. Реализация соглашения начнется в 2017 году и должна завершиться до 2022 года.

Модернизация нацелена на продление эксплуатации тяжелых транспортных вертолетов Sikorsky / VFW — Fokker СН-53G до 2030 года.

Контракт предусматривает, что AirbusHelicopters будет нести ответственность за те комплектующие модернизированных вертолетов, которые уже не выпускаются, проведет их проверку и при необходимости наладит выпуск новых изделий.

Напомним, тяжелый транспортный вертолет SikorskyCH-53G со взлетной массой до 19 тонн эксплуатируется бундесвером с 1975 года. Для армии ФРГ компанией VFW — Fokker с 1972 по 1975 год было по лицензии выпущено 112 таких машин.

В 2002 году 20 таких вертолетов CH-53G прошли модернизацию по проекту CH-53GS, а с 2006 года 40 таких машин были переоборудованы и перевооружены по стандарту CH-53GA.