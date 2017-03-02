Санкт-Петербург, 2 марта, 2017, 18:35 — ИА Регнум. Градостроительному совету Санкт-Петербурга рекомендовали одобрить обновлённую концепцию застройки территории завода «Красный выборжец», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рабочие и руководство завода «Красного Выборжца» у одного из цехов. Между 1920 и 1938 гг

Территория площадью 35 га в Калининском районе ограничена Арсенальной, Минеральной улицами, улицей Ватутина и Свердловской набережной. Там компания «БФА-Девелопмент» примерно за 15 млрд рублей планировала возвести 160 тыс. кв. метров жилья и 60 тыс. кв. метров общественно-деловых объектов. Кроме того, на участке должны располагаться рекреационные зоны и социально-культурные объекты.

Ранее проект не был согласован из-за изменений в правилах землепользования и застройки. Как пояснил руководитель компании-проектировщика «Союз 55» Александр Викторов, им пришлось пересмотреть проект, в частности, ликвидировав транспортное кольцо на Свердловской набережной, изменив транспортную схему, а также сдвинув ось планируемой пешеходной улицы таким образом, чтобы она выходила точно на Смольный собор.

В пределах нового квартала также будет расширен Кондратьевский проспект, по нему через трамвайные пути соорудят пешеходный мост, который, стоит отметить, понравился далеко не всем членам градсовета. На его сегодняшнем заседании компании рекомендовали также занизить высоту домов, выходящих на набережную, минимум на два этажа, так как этот участок будет просматриваться из центра Петербурга.

Заместитель председателя петербургского отделения ВООПИиК Александр Кононов заявил, что проектное решение не может быть одобрено градозащитным сообществом.

«Нам сказали, что в исходных данных, которыми руководствовались проектировщики, нет семи исторических построек, которые на самом деле на этой территории присутствуют. Можно размышлять об их качестве, возможности их реконструкции, где что разобрать, где что вписать, но так как формально в исходных данных их не существует, сейчас на их месте спокойно стоят новые сооружения, и это, конечно, юридически неправильно. Будем разбираться, почему их в исходных данных нет, но этот факт может заложить мину замедленного действия под весь проект», — сказал Кононов.

Тем не менее, главный архитектор Петербурга Юрий Митюрев рекомендовал в целом рекомендовать концепцию к принятию, так как она вписывается в ПЗЗ.