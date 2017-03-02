Нью-Дели, 2 марта, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Военно-морской флот Индии осуществил успешный пуск противокорабельной ракеты (ПКР) в районе Аравийского моря, сообщает 2 марта The Economic Times.

Indian Navy Индийская подводная лодка INS Kalvari

В рамках морских маневров военные Индии впервые произвели пуск ракеты с подводной лодки типа «Скорпен», которая успешно поразила учебную мишень.

«Этот пуск ракеты является важной вехой не только для подлодки INS Kalvari (S50), первой из подводных лодок класса «Скорпен», строящихся в Индии, но и для расширения возможностей индийского военно-морского флота», — говорится в заявлении оборонного ведомства Индии.

Напомним, всего в Индии будет построено шесть подводных лодок типа «Скорпен». Строительство подлодок осуществляет компания Mazagon Dock Limited в рамках реализации проекта 75.

Данные подводные лодки были разработаны французской оборонной компанией «Дирекция по строительству военных кораблей» (DCNS).

Подводная лодка INS Kalvari (S50) была спущена на воду в октябре 2015 года, заводские ходовые испытания начались в марте 2016 года.