Копенгаген, 2 марта, 2017, 18:18 — ИА Регнум. Американский производитель авиационной и космической техники Boeing подает в суд иск против министерства обороны Дании. Как сообщает сегодня, 2 марта, газета The Copenhagen Post, компания требует правительство предоставить все документы, касающиеся процесса выбора поставщика.

U.S. Air Force Самолёты F/A-18 Super Hornet

Контракт на покупку военных самолетов был заключен с компанией Lockheed Martin, и вместо штурмовика «Супер Хорнет», предлагаемого Boeing, на вооружение Дании поступит истребитель F-35.

«Мы считаем, что оценка кандидатов, производимая министерством, проходила с грубыми ошибками, поэтому у читателей сложилось неверное представление о цене боевого самолета и его характеристиках», — заявила вице-президент подразделения Global Strike компании Дебби Раб по итогам оглашения результатов тендера. В компании настаивают, что сорвавшаяся сделка может повлиять на репутацию Boeing и оттолкнуть потенциальных покупателей «Супер Хорнет».

Отметим, в мае 2016 года министр обороны Дании Петер Кристенсен пообещал, что компания сможет ознакомиться со всей запрашиваемой документацией. По информации СМИ, за шесть месяцев министерство обороны не предоставило ни одного документа, раскрывающего процесс принятия решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года правительство Дании пришло к соглашению, что закупит 27 истребителей F-35 Lockheed Martin, которые заменят нынешние F-16. Согласно оценке правительства, контракт с Lockheed Martin обойдется в 42,2 млрд датских крон (($6.4 млрд), тогда как истребители «Супер Хорнет» стоили бы 60,6 млрд крон.