Курск, 2 марта, 2017, 18:15 — ИА Регнум. В 2017 году АО «КОНТИ-РУС» — кондитерская фабрика в Курской области — планирует продолжить обновление и модернизацию основного производства, увеличить объем производства кондитерских изделий на 30%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, 2 марта губернатор Курской области Александр Михайлов встретился с руководством инвестиционной компании АО «КОНТИ-РУС»

Pixabay.com Шоколадные конфеты

Во встрече принимали участие председатель Совета директоров АО «КОНТИ-РУС» Елена Симаненко, врио генерального директора Виктория Ливенская, председатель Союза «Федерация организаций профсоюзов Курской области» Алексей Лазарев. Стороны обсудили итоги деятельности и перспективы дальнейшего развития предприятия и подписали протокол к Соглашению о трехстороннем сотрудничестве на 2017 год.

С 2015 года компания сократила долю импортного сырья с 30 до 15%. Елена Симаненко подчеркнула, что более 80% потребности фабрики по сахару и муке обеспечивают предприятия региона — обстоятельство выгодное обеим сторонам.

Работая в рамках Соглашения о сотрудничестве с администрацией Курской области, АО «КОНТИ-РУС» продолжило реализацию инвестиционного проекта «Строительство нового производственно-логистического комплекса Курской кондитерской фабрики». С 2008 по 2016 год в реализацию проекта было вложено более шести миллиардов рублей, дополнительно создано более 2,8 тыс. новых рабочих мест.

В 2016 году была введена в эксплуатацию вспомогательная линия по производству глазури. Объем инвестиций на обновление и модернизацию основных фондов составил более 360 млн рублей.

Продукция пользуется спросом не только в регионах России — она экспортируется в более чем 20 стран мира. География экспорта постоянно расширяется, и это дало возможность успешно компенсировать потерю рынка на Украине. С января 2017 года начались поставки сладостей «КОНТИ-РУС» во Вьетнам.

В 2016 году отчисления в бюджеты всех уровней составили около 1,1 млрд рублей, в том числе в бюджет Курской области — 331 млн рублей. С июля 2016 года фонд оплаты труда вырос на 10%. В январе 2017 года повышен уровень заработной платы рабочих-сдельщиков на 6%, а с июля предполагается повышение всем категориям персонала на 10%.

Справка ИА REGNUM :

АО «КОНТИ-РУС» — одно из крупнейших предприятий Курской области. На сегодняшний день оно входит в десятку крупнейших производителей кондитерской промышленности в России. Ассортимент продукции насчитывает более 250 наименований. Это шоколадные конфеты, печенье, батончики, вафли, карамель.