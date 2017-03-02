Москва, 2 марта, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Доклад «Экономика роста», подготовленный под руководством бизнес-омбудсмена Бориса Титова, не предлагает реального решения проблем российской экономики и в большей степени призван решить политические задачи его заказчика. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 марта заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий во время презентации доклада института «Либеральный план «патриотов» для экономики России».

Kremlin.ru Борис Титов

«Решаются задачи в значительной мере, на мой взгляд, пиаровские или политические, а не экономические. Задача этого документа — создать некое обоснование для политических претензий заказчика или главного автора этого документа», — заявил Кагарлицкий.

По мнению политолога, задача «стратегии» ставилась сугубо как политическая: «Борис Титов достаточно откровенно говорил, что собирается в президенты. Понятно, что это не столько заявка на власть, сколько заявка на влияние на власть».

Во-вторых, имеет место замещение явное на патриотическом фланге российского экономиста, советника президента Сергея Глазьева Борисом Титовым. «Титов представляет себя как экономического патриота и защитника национальной промышленности. Очень явно происходит оттеснение Глазьева с позиции публичного защитника интересов промышленности, интересов патриотического направления в экономике».

Содержательно предлагаемый Титовым план является весьма эклектичным и пытается соединить идеи как условно «либерального», так и «патриотического» направлений в экономике. Это в конечном счете определяет и непоследовательность изложенных в нем идей.

Ключевой идеей команды Титова является призыв насытить экономику дешевыми деньгами, отметил руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. «Эта идея призвана соединить либеральный подход с патриотическим, в то же время соответствуя специфическим интересам компаний, на которые омбудсмен ориентируется», — констатировал экономист.

Однако подобная мера в сложившихся в России условиях не даст позитивного эффекта, убежден эксперт. «Дешевыми деньгами корпорации воспользуются, но роста производства это не даст», — подчеркнул он, отметив, что в условиях отсутствия рынка сбыта продукции тех отраслей, которые, как предполагается, начнут использовать для инвестиций «дешевые деньги», корпорации просто начнут пускать деньги в спекуляции.

Хотя документ представлен таким образом, что на первый план выдвигается нейтральность содержащихся в нем идей, которые проистекают из заинтересованности в общем благе, на практике ключевая мысль стратегии Титова заключается в том, что «нужно расширить круг тех, кому дают деньги».

«Весь вопрос заключается в том, чтобы расширить круг тех представителей бизнеса, которые получают деньги для решения собственных проблем. Почему деньги дают самому крупному (бизнесу), а просто крупному не дают? Отчетливо видно, в чьих интересах был написан этот документ», — заявил директор ИГСО Борис Кагарлицкий.

При этом если программа Титова будет реализована и ее постигнет неудача, это серьезно подорвет позиции «патриотического» фланга экономистов, что в конечном счете сработает в пользу идей, выдвигаемых главой Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным, считают эксперты ИГСО.

«Титов всё время что-то презентует, о чем-то сообщает. Кудрин всё время только обещает. Он всё время только рассказывает, что программа вот-вот будет. Причина тут, с одной стороны, в том, что принципиально нового он ничего не предложит. Он может предложить оптимизацию и улучшение существующей системы. И в этом плане практические улучшения какие-то он может даже предложить», — пояснил Борис Кагарлицкий.

«С другой стороны, когда все альтернативные программы будут разоблачены или покажут свою несостоятельность, будут просто отвергнуты, то Кудрин выйдет и предложит свои меры. Они не будут содержать ничего революционного, но в условиях дискредитации других программ это пройдет. И в этом плане его стратегия поведения правильная», — продолжил он.

2 марта Институт глобализации и социальных движений представил Доклад «Либеральный план «патриотов» для экономики России», который посвящен анализу предложений «Столыпинского клуба» и бизнес-омбудсмена Бориса Титова по перезапуску экономического роста. Основной вывод доклада заключается в том, что предложения, высказанные в «Экономике роста» и ряде презентаций команды Титова, не смогут дать положительный эффект в экономике и вызвать необходимый стране устойчивый рост.