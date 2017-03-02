Тверь, 2 марта, 2017, 17:48 — ИА Регнум. Ровно год исполняется сегодня, 2 марта, с момента назначения Игоря Рудени на пост исполняющего обязанности губернатора Тверской области. ИА REGNUM предлагает читателям вспомнить, в каком виде принял регион год назад Игорь Руденя и что ему удалось сделать.

Тверскаяобласть.рф Игорь Руденя

Остров невезения

Тверской области в последние годы категорически не везло с руководителями. С 2003 по 2011 год областью руководил бизнесмен Дмитрий Зеленин. Запомнился он регулярными поездками в Куршавель, стабильным нахождением в рейтингах самых обеспеченных губернаторов, а также фотографиями червяка в тарелке на приеме в Кремле, опубликованными в его блоге. Жители региона Зеленина обильно критиковали — и было за что: госдолг региона рос, как и дефицит регионального бюджета, ситуация в ЖКХ была сложнейшей, а тверские дороги стали притчей во языцех.

В 2011 году бизнесмена Зеленина сменил Герой России Андрей Шевелев. За четыре с половиной года Шевелеву удалось сделать немало, учитывая доставшееся наследство. В регионе заработали предприятия, активизировалась работа с инвесторами, стал расти бюджет и сокращаться его дефицит. Однако при этом в период работы Шевелева произошел целый ряд крупных коррупционных скандалов. Не удалось ему наладить отношения с местным отделением ОНФ. Не смог он решить и, пожалуй, главные проблемы в области — состояние ЖКХ и дорог, а газификация региона и вовсе была заморожена из-за долгов.

Отставку Шевелеву с поста губернатора СМИ пророчили чуть ли не через год после вступления в должность, однако, несмотря на низкие рейтинги, он сумел доработать практически полный срок. И если отставка Шевелева была ожидаема, то вот назначение на пост исполняющего обязанности губернатора Игоря Рудени, имевшего опыт работы заместителем министра сельского хозяйства РФ, оказалось сюрпризом для большинства экспертов.

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От дорог до ЖКХ

Новый глава региона приступил к работе с большой энергией: он сразу обозначил основные направления работы — это ЖКХ, дороги, развитие промышленности, сельского хозяйства и туризма.

Уже сейчас можно говорить, что Игорю Рудене удалось наладить отношения с местными элитами — а именно на этом часто спотыкаются «варяги». Возможно, в том числе и потому, что он не стал приводить в регион свою команду, а формировал кадровый состав правительства из местных.

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И хотя предвыборная кампания не обошлась без скандалов (наиболее крупным из них стал отказ в регистрации кандидата от КПРФ Вадима Соловьева, которого называли главным конкурентом Рудени), исполняющему обязанности губернатора удалось за короткий срок завоевать доверие жителей региона. В результате он избавился от приставки «врио», получив поддержку 72% избирателей.

Именно в преддверии выборов новому руководителю пришлось столкнуться с одной из самых главных проблем областного центра — подготовкой к отопительному сезону. Собственно, о проблемах заявлялось не раз, подготовку теплоэнергетического хозяйства к зиме брала под контроль и прокуратура, и лично губернатор. В июне глава региона принял знаковое решение — о заморозке тарифов на тепло и электричество для населения, а в июле-августе ход работ на сетях обсуждался в правительстве буквально каждую неделю. Однако к середине сентября Тверь все еще не была готова к отопительному сезону. В итоге уже после выборов, в один день со стартом отопительного сезона свой пост покинул глава администрации Твери Юрий Тимофеев. Тогда же было задержано руководство «Тверской генерации» — после того, как в разрытую яму с кипятком упала маленькая девочка.

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Эти и ряд других шагов, которые были предприняты руководством области и города, в итоге дали определенные результаты: хотя число аварий этой зимой и осталось высоким, однако удалось существенно сократить период их ликвидации.

Дороги стали еще одним направлением работы нового руководителя области. В 2016 году, после прихода Игоря Рудени на пост губернатора, Дорожный фонд региона получил значительные вливания из федерального бюджета. Основной задачей губернатор тогда назвал приведение дорог в нормативное состояние, заявив, что без этого невозможно развитие ни промышленности, ни туризма, ни экономики региона в целом. Итог — в 2016 году объем дорожных работ вырос по сравнению с 2015-м почти в три раза, ремонт был проведен более чем на 220 км автодорог. В 2017 году темпы, судя по всему, будут только расти: финансирование Дорожного фонда уже доведено до 7,6 млрд рублей.

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С приходом Игоря Рудени «Газпром» возобновил действие программы газификации региона, которая была заморожена из-за долгов региона (на февраль 2016 года называлась сумма почти в 10 млрд рублей). В ноябре, после встречи главы региона с руководством «Газпрома», было принято решение о строительстве газопровода Ржев — Нелидово — Андреаполь, а к 2020 году газификацию региона планируют завершить.

Без туризма — никуда

Определенные трудности в регионе испытывает промышленность, однако и здесь очевидны значительные перемены. Помимо традиционного для области вагоностроения, ставку делают, например, на лесную промышленность, причем не столько на добыче леса, сколько на обеспечении собственной переработки. В феврале в Тверской области открылось деревообрабатывающее предприятие с объемом вложений более 20 млрд рублей.

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Одним из приоритетных направлений в развитии экономики Игорь Руденя еще в начале своей работы на посту губернатора объявил туризм. И в Тверской области (несмотря на то, что тема туризма сегодня упоминается главами регионов к месту и не к месту) эта сфера действительно имеет большой потенциал. Преимущества Тверской области — удобное расположение между двумя столицами, прекрасная природа, уникальная архитектура. Единственное, что пока существенно мешает реализации планов, — отсутствие инфраструктуры: в регионе недостаточно комфортных, удобно расположенных гостиниц, отелей, пансионатов, портят впечатление и дороги, однако эти проблемы обещают планомерно решать.