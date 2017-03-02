Тбилиси, 2 марта, 2017, 17:20 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках визита в Минск 2 марта встретился с премьер-министром Белоруссии Андреем Кобяковым. По информации пресс-службы президента Грузии, встреча состоялась как в формате один на один, так и в расширенном формате.

President.gov.by Александр Лукашенко и Георгий Маргвелашвили

Стороны подтвердили, что они заинтересованы в дальнейшем углублении двусторонних отношений и развитии экономического сотрудничества.

На встрече обсуждался комплексный план сотрудничества в сфере экономики и те положительные тенденции, которые отмечаются в отношениях между странами в этой сфере в последний период. Президент Грузии подтвердил, что Белоруссия является для Грузии одним из важнейших стратегических торгово-экономических партнеров.

По словам Георгия Маргвелашвили, экономическая политика Грузии ориентирована на свободное и устойчивое развитие, а целью страны является интеграция в мировое экономическое пространство. Он заострил внимание на роли Грузии как регионального транзитного и логистического центра и подчеркнул, что свои транзитно-логистические возможности Грузия предлагает и Белоруссии.

Премьер Белоруссии проявил интерес к тем возможностям, которые предоставляет Грузии соглашение о свободной торговле с ЕС и соглашение о свободной торговле с Китаем, которое вступит в силу летом этого года.

Президент Грузии заверил белорусского премьера, что его страна открыта для сотрудничества с белорусскими компаниями и содействия их деятельности в Грузии.

Стороны положительно оценили те двусторонние соглашения, которые были оформлены в ходе нынешнего визита Георгия Маргвелашвили в Минск.