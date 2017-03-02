Москва, 2 марта, 2017, 17:17 — ИА Регнум. Проект заявления «О государственных символах Российской Федерации» внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.

Имперская символика

Речь идет о возвращении к имперской государственной символике.

Вместе с тем лидер ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно призывал изменить государственные символы страны. «Мы добьемся того, что восстановим старый царский русский гимн «Боже, царя храни», и тогда никто не будет ошибаться, и черно-желто-белый флаг, герб у нас уже царский», — сказал ранее Жириновский.

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