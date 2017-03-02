Нижний Новгород, 2 марта, 2017, 17:30 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде ООО «Сормовский парк» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей из-за нападения льва на человека. Кроме того, штрафы по 5 тыс. рублей наложены на начальника хозяйственного отдела и генерального директора зоопарка «Мадагаскар», расположенного на территории парка.

Pixabay.com Львица

По данным государственной инспекции труда, 23 декабря в зоопарке «Мадагаскар» 50-летний тракторист приступил к уборке снега на территории зоопарка.

Спустя некоторое время один из работников зоопарка услышал крик со стороны вольера для львов. Он сразу же побежал на крик и увидел, что тракторист стоит у ограждения с засунутой рукой в клетку. Трехлетняя львица Кира драла ему руку.

Мужчина бросил снег в морду львице. Львица отпустила пострадавшего и он смог освободиться. В результате происшествия тракторист получил множественные обширные рваные раны обеих рук.

Комиссия установила, что пострадавший работник нарушил меры безопасности, которые запрещают заходить за ограждение, просовывать руки за ограждение, дразнить и пугать животных. Также указано на недостаточный контроль со стороны ответственных должностных лиц за работой подчиненных. Определена вина пострадавшего — 15%

Как сообщалось, по факту нападения животного СК РФ была организована доследственная проверка, которая установила, что работник зоопарка перелез через ограждения и попытался погладить львицу, находящуюся в клетке.

При этом утром того же дня мужчина был отстранен администрацией зоопарка от работы из-за алкогольного опьянения.