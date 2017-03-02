Москва, 2 марта, 2017, 17:26 — ИА Регнум. В связи с осквернением памятника «Алеша» МИД России направил ноту протеста МИД Болгарии, сообщила глава российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ru.wikipedia.org Памятник солдату Алёше в Пловдиве

«В связи с вопиющим фактом вандализма в МИД Болгарии была направлена нота, в которой выражена серьезная озабоченность российской стороны циничностью этого противоправного деяния, которое было совершено в объявленный болгарским правительством официальным день выражения признательности лицам, сопротивлявшимся нацизму в Республике Болгария», — сообщила она.

Москва потребовала от Софии «принятия исчерпывающих мер для приведения мемориала в надлежащий вид, тщательного расследования инцидента и привлечения к ответственности виновных».

Российский МИД исходит из того, что «компетентные болгарские власти сделают все возможное для недопущения впредь подобных преступных деяний в отношении памятников общей истории России и Болгарии.

Акт вандализма был совершен 21 февраля в отношении всемирно известного памятника советскому воину-освободителю в болгарском городе Пловдив, и в России, и в Болгарии его называют «Алеша».