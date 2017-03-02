Лиссабон, 2 марта, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Бывший агент ЦРУ Сабрина де Соуза, обвиняемая в похищении египетского священнослужителя Абу Омара, считает, что своим освобождением из португальской тюрьмы она обязана новой администрации США, сообщает 2 марта Associated Press.

Central Intelligence Agency Эмблема ЦРУ

Де Соуза заявила, что накануне ее освобождения должностные лица США провели переговоры с властями Португалии и Италии.

Официальные представители США, Италии и Португалии пока не прокомментировали сообщение СМИ.

Напомним, 1 марта Де Соуза была освобождена из тюрьмы Португалии за несколько часов до ее экстрадиции в Италию, где она была заочно осуждена за похищение египетского священнослужителя в 2003 году.

Днем ранее президент Италии Серджо Маттарелла заявил о частичном помиловании бывшего сотрудника ЦРУ. Срок заключения был сокращен до трех лет, в результате чего Де Соуза получила право на альтернативное наказание вместо тюремного заключения.

После теракта 11 сентября 2001 года ЦРУ организовало похищение подозреваемых в терроризме, которые впоследствии подверглись допросам и пыткам в специализированных центрах ЦРУ.