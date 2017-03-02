Тбилиси, 2 марта, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках визита в Минск сегодня, 2 марта, еще раз встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По информации пресс-службы президента Грузии, на этой встрече лидеры подвели итоги визита и встреч Георгия Маргвелашвили и грузинской делегации и обсудили конкретные пути осуществления достигнутых соглашений.

President.gov.by Георгий Маргвелашвили и Александр Лукашенко, 1 марта 2017 года

Георгий Маргвелашвили пригласил своего белорусского коллегу посетить с визитом Грузию. Это была вторая встреча президентов в рамках визита главы грузинского государства в Минск. Первая встреча состоялась 1 марта и продолжалась более 3 часов. После нее представители правительств Грузии и Белоруссии оформили два соглашения о сотрудничестве в сфере экономики.

Первый визит в Грузию Александр Лукашенко нанес в апреле 2015 года. После этого визита, в августе 2016 года, в Тбилиси открылось посольство Белоруссии.