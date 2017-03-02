Москва, 2 марта, 2017, 17:27 — ИА Регнум. МИД России сомневается в договороспоособности представителей сирийской оппозиции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сирийская оппозиция

«С сожалением констатируем, что по итогам первых дней межсирийского диалога по прежнему вызывает вопросы степень договороспособности представителей сирийской оппозиции», — заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Высший комитет по переговорам (ВПК) отказывается на равных взаимодействовать с «московской» и «каирской» платформами, утверждает представитель российского внешнеполитического ведомства, «фактически саботирует полноценный диалог как с делегацией правительства Сирии, так и с другими группами оппозиционеров».

Однако в этой ситуации Россия «намерена и далее задействовать астанинский процесс, который изначально задумывался в качестве подспорья к женевскому переговорному процессу», говорит Захарова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, замглавы МИД России Геннадий Гатилов заявил по итогам контактов с участниками межсирийских консультаций в Женеве, что Россия и ВКП пришли к единому мнению в вопросе о необходимости продвижения по урегулированию в Сирии.