Тутаев, Ярославская область, 2 марта, 2017, 16:55 — ИА Регнум. В музее «Космос» в поселке Никульское Ярославской области открылась выставка «Мир говорит: «Спасибо!», посвященная юбилею первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском музее-заповеднике.

Yarmp.yar.ru Валентина Терешкова в Монголии

После своего полета Валентина Терешкова стала «лицом» государства, лидером «народной дипломатии». Ярославский музей-заповедник располагает уникальной коллекцией подарков, преподнесенных Валентине Владимировне во время её многочисленных зарубежных командировок.

Всего в музейных фондах более двух тысяч подобных экспонатов. Большая их часть никогда не показывалась. В экспозиции представлены ювелирные украшения — бусы, ожерелья, кулоны, выполненные из разных материалов, подаренные Терешковой во время её поездок в Ливан, Кубу, Аргентину. Среди экспонатов японские национальные музыкальные щипковые инструменты — тайко, со, сямисен. В коллекцию входят веера, выполненные из шелка и кости — память о визите В. Терешковой в Испанию. Представлены в экспозиции и документальные фотографии, запечатлевшие зарубежные поездки Валентины Терешковой в 1963 году.

Помимо ярославской выставки 15 марта выставка «Валентина Терешкова: Первая женщина в космосе» откроется в лондонском Музее науки, где будут представлены личные вещи первой женщины-космонавта.