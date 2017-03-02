Бухарест, 2 марта, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Приоритетами США в Румынии является поддержка демократии и повышение безопасности обеих стран. Об этом заявил румынскому изданию Ziare.com посол США в Бухаресте Ханс Клемм.

Pixabay.com Дядя Сэм вмешивается

Он приветствовал недавнее решение правительства Румынии о выделении 2% ВВП на оборону. «Однако еще до принятия этого решения США и Румынии великолепно сотрудничали в области обороны и развитии возможностей по сдерживанию в этом регионе. Наши солдаты плечом к плечу бились на полях сражений, находящихся далеко от Румынии, наше сотрудничество между разведывательными службами и правоохранительными органами весьма результативно, благодаря чему мы можем эффективно вести борьбу с терроризмом, транснациональной организованной преступностью, распространением оружия массового уничтожения, торговлей людьми и наркотиками, а также враждебными намерениями соседних с Румынией стран (непосредственно с Румынией соседствуют Молдавия, Украина, Венгрия, Сербия и Болгария; враждебные намерения в отношении «румынской демократии» местные СМИ традиционно приписывают России — прим. ИА REGNUM ) по подрыву демократических институтов и демократической власти этой страны», — сказал Клемм.

«Моя роль также заключается в оказании помощи американским компаниям в том, что касается презентации своих продуктов и услуг для румынской общественности, а также поощрение инвестиций. В то же время я стараюсь найти способы повысить уровень взаимопонимания между нашими народами и странами. Так, мы продвигаем образовательные программы по обмену и поощряем студентов и профессоров из Америки приехать в Румынию и преподавателей и студентов из Румынии поехать в США, способствуем развитию туризма между нашими странами», — добавил дипломат.

ИА REGNUM отмечает, что Вашингтон в последние годы неоднократно вмешивался в политические события в Румынии. Летом 2012 года США открыто поддержали тогдашнего президента Румынии Траяна Бэсеску, когда социал-демократы инициировали импичмент в отношении главы государства.

Также Вашингтон недвусмысленно поддержал протесты против левоцентристского правительства Сорина Гриндяну, проходящие в Бухаресте с начала этого года.

Политический протекторат США в отношении Румынии значительно усилился после размещения на румынской территории элементов американской противоракетной обороны.